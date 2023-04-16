انت الان تتابع خبر الطاقة:انخفاض أسعار البنزين والسولار بنسب متفاوتة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأحد، إن معدل سعر البنزين (أوكتان 90) في الأسبوع الثاني من شهر نيسان الحالي، بلغ 855.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 864.7 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 1.1 %.



ووفق النشرة الأسبوعية للمحروقات للفترة من 8-14 نيسان 2023، التي تصدرها وزارة الطاقة، فقد بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95) في الأسبوع الثاني من شهر نيسان الحالي 889.2 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 893.3 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.5 %.



وانخفض سعر السولار من 727.4 دولار للطن إلى 696 دولار وبنسبة انخفاض بلغت % 4.3، كما انخفض سعر الكاز من 756.7 دولار للطن إلى 751.2 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.7 %.



في المقابل، ارتفع سعر زيت الوقود من 461.3 دولار للطن إلى 477.6 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.5 %، في حين انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر نيسان الحالي إلى 547.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في آذار الماضي والذي بلغ 735.0 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 25.5 %.



من جهة أخرى ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من شهر نيسان الحالي ليصبح 87.5 دولار للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 85.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.2 %.





