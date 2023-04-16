عروض استثمارية في حرّة مطار الملكة علياء

انت الان تتابع خبرعروض استثمارية في حرّة مطار الملكة علياء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلقت المناطق الحرة الأردنية، عروضا عديدة للاستثمار بفرصتي استثمار طرحتها في المنطقة الحرة بمطار الملكة علياء الدولي.

وقال مدير عام المناطق عبد الحميد الغرايبة إن الفرصتين ما زالتا مفتوحتين أمام المستثمرين المهتمين، مبينا أنهما تتضمن إنشاء مركز لوجستي لتصدير وإعادة تصدير منتجات الأدوية والمستلزمات الطبية، وآخر لتخزين وإعادة تصدير أصناف من الخضار والفواكه والزهور في المنطقة الحرة بمطار الملكة علياء الدولي.

وأشار إلى أن طرح الفرصتين يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية بتحفيز بيئة الاستثمار في قطاعي الأدوية والزراعة، لجعل الأردن مركزاً إقليمياً وعالمياً لهذه الأنشطة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقه الحرة المطار وقربها من الشحن الجوي.

وبين أن فكرة إنشاء هذا المشروع مدعم بآلية عمل وتشغيل خاصه تربط مشروع المركز اللوجستي بمركز الشحن داخل المطار عبر طريق خاص يضمن عملية المناولة بأسرع وقت، ذات تردد سريع، لتلافي أية مخاطر لتلف لهذا النوع من البضائع الحساسة أثناء عملية المناولة.