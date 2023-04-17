انت الان تتابع خبر مصر .. بيع الأراضي بالدولار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة – غرب العاصمة المصرية القاهرة أحمد إسماعيل، إنه تم بيع 9 قطع أراضٍ استثمارية بمساحة 19980 م 2.

وأوضح أن البيع تم باستثمارات تصل إلى 131 مليون جنيه أغلبها بالدولار الأمريكي محولة من خارج البلاد.

وأضاف إسماعيل، إلا أن الحصيلة المالية أغلبها محولة بالدولار من الخارج، مما يسهم في رفع احتياطي النقد الأجنبي بالدولة وتشغيل أنشطة مختلفة تساهم في توفير حياة أفضل لسكان المدينة وزيادة نسبة الإشغال، وتوفير الخدمات التي تتناسب مع توسعات المدينة الحالية والمستقبلية، وجذب السكان إلى الأحياء الجديدة.

وأشار إلى أنه تم طرح وبيع 15 محلًا تجاريًا بالأسواق التجارية المختلفة بالمزاد العلني بأسعار تتراوح من 13 - 63 ألف جنيه للمتر المربع، وذلك لخلق فرص عمل جديدة وتوفير أنشطة متنوعة.

ولفت إلى أن أهم مشروعات المرافق بمدينة النوبارية الجديدة حاليًا، هو مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بقيمة 324 مليون جنيه بطاقة استيعابية 22 ألف م 3 / يوم، حيث تم الاستلام الابتدائي للمشروع، وجارٍ أيضًا تنفيذ رافع صرف صحي بالحي السكني المتميز بنسبة تنفيذ متقدمة، وأعمال مرافق أخرى.

وأوضح، أن الأعمال التي تم ويجري تنفيذها شملت تطوير مداخل المدينة على الطريق الصحراوي، ورفع كفاءة الكهرباء والطرق والمرافق والمسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، واستحداث مدخل للمدينة للقادم من اتجاه القاهرة، ورفع كفاءة عدة طرق، مما أدى إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار بالمدينة.