انت الان تتابع خبر طلب قوي على الدينار الأردني مع قرب العيد .. تفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، وجود طلب قوي على الدينار لدى شركات الصرافة مع قرب حلول عيد الفطر السعيد.

وقال سلطان، إن تزايد الطلب على الدينار مرده ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج، وزيادة النشاط السياحي.

ووفقا لأرقام البنك المركزي، ارتفع الدخل السياحي للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 88.4 بالمئة، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، بتسجيله 1.671 مليار دولار.

ولفت إلى وجود عرض كبير بالسوق المحلية على العملات الأجنبية المختلفة مرتبط بالنشاط السياحي الذي يعد محركا لعجلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية.

وتوقع سلطان الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، أن تشهد عملات أخرى طلبا خلال الفترة المقبلة، مثل الجنية المصري والليرة التركية بفعل الحجوزات السياحية المتوقعة للخارج خلال عطلة العيد.

ويوجد 250 شركة وفرعا لها تعمل بقطاع الصرافة موزعة بعموم المملكة، تشغل نحو 4 الآف موظف وموظفة من الأردنيين.