انت الان تتابع خبر بورصة عمان تدعو تزويدها بالبيانات المالية للربع الأول من العام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعت بورصة عمان جميع الشركات المدرجة لديها لاستكمال تزويدها بالبيانات المالية للربع الأول المراجعة من قبل مدققي حسابات تلك الشركات عن الفترة المنتهية في 31 آذار، عبر نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL، قبل نهاية شهر نيسان الحالي.

وأكدت المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي في بيان اليوم الأربعاء، أن البورصة ستقوم بإيقاف التداول في أسهم الشركات المخالفة، والتي لم تلتزم بتزويدها بالبيانات المالية المرحلية اعتباراً من أول يوم عمل يلي نهاية شهر نيسان الحالي إلى حين قيام هذه الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة، استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية لعام 2018.

وأوضح الوظائفي أن الهدف من ذلك تعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية، وتوفير المعلومات الضرورية لهم في الوقت المناسب وبما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء الموعد المحدد لاستلام البيانات ستعلن البورصة في وسائل الإعلام عن أسماء الشركات المخالفة التي ستكون عُرضة للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وبين أن تزويد الشركات للبورصة بالبيانات المالية للربع الأول يأتي التزاماً بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان التي تُلزمها بإعداد بيانات مرحلية مراجعة من مدققي الحسابات، تعزيزاً لمبدأي الإفصاح والشفافية، ولتمكين المستثمرين والمساهمين من الحصول على المعلومات الضرورية ونتائج أعمال الشركات بشكل مستمر وفي الوقت المناسب.

يشار إلى أن البورصة تقوم بتعميم هذه البيانات على موقـع البورصة الإلكتروني (www.exchange.jo) ضمن التعاميم والإفصاحات (بيانات ربعية)، لتسهيل الوصول إليها من قبل المهتمين.