انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الخميس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت معظم اصناف الخضار انخفاضا نسبيا بالأسعار، اليوم الخميس، في السوق المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى.

وتراوحت قيمة الانخفاض بالاسعار بين 5 الى 10 قروش.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 30 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و 45 قرشا، والبطاطا بين 25 و 35 قرشا، والبندورة بين 10 و 25 قرشا، والجزر بين 35 و 50 قرشا، والخيار بين 10 و 30 قرشا، والزهرة بين 30 و 60 قرشا، والليمون بين 60 و 80 قرشا، والموز البلدي بين 50 و 80 قرشا، التفاح 50 و 1.10 قروش.

وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2565 طنا، منها 1917 طن خضار، و449 طن فواكه، و197 طنا من الورقيات.