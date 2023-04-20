انت الان تتابع خبر الذهب يرتفع عالمياً الخميس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في التعاملات العالمية، بعد أن سجلت أدنى مستوى في من أسبوعين في الجلسة السابقة، في وقت يركز المستثمرون على احتمال رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية.



وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1994.83 دولار للأونصة، فيما ظلت العقود الآجلة للذهب الأميركي مستقرة عند 2006.30 دولار.



وانخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 25.21 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1081.72 دولار، وكذلك البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1607.14 دولار.