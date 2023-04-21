انت الان تتابع خبر إيلون ماسك يخسر 13 مليار دولار من ثروته في يوم واحد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خسر الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، حوالي 13 مليار دولار من ثروته في يوم واحد بسبب أسبوع مطرب لتويتر وتسلا وسبيس إكس، وهو أكبر انخفاض حتى الآن هذا العام.



وتلقى ماسك ثاني أغنى شخص في العالم بثروة تبلغ 164 مليار دولار 3 ضربات متتالية من شركاته الـ 3 الكبرى، حيث كانت الافتتاحية مع تراجع أسهم شركة تسلا للسيارات الكهربائية، حيث هوى السهم بنحو 10 بالمئة عند إغلاق جلسة الخميس وذلك بعد تراجع أرباحها في الربع الأول من العام 2023 بـ 24 بالمئة إلى مستويات 2.5 مليار دولار وذلك بسبب تخفيضات أسعار سياراتها مؤخراً، الأمر الذي أثار خوف استياء المستثمرين، حسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية اليوم الجمعة.



وفي خضم هذه التراجعات، أقلع صاروخ سبيس إكس الجديد Starship، والذي يبلغ طوله 120 متراً ويعد أكبر صاروخ بالعالم والمخصص لرحلات القمر والمريخ، من قاعدة في تكساس الأميركية بنجاح.



ولكن فرحة ماسك بهذا الإنجاز لم تكتمل، إذ انفجر الصاروخ بعد 4 دقائق فقط من إقلاعه.



الضربة الثالثة جاءت من العصفور الأزرق، إذ فقد العديد من المشاهير حول العالم علامة التوثيق الزرقاء التي تؤكد التحقق من ‏حساباتهم على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، وذلك ضمن حملة تقوم بها.



ويجب على المستخدمين الذين يرغبون في الاحتفاظ بعلامة التوثيق الزرقاء على ‏حساباتهم دفع 84 دولاراً سنويًا مقابل الاشتراك في خدمة ‏تويتر بلو .

