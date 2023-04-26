انت الان تتابع خبر اسعار الخضار و الفواكة في السوق المحلي الأربعاء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3571 طنا، منها 2828 طن خضار، و551 طن فواكه، و190 طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20 و 40 قرشا، والبصل الناشف بين 35 و50 قرشا، والبطاطا بين 25 و 40 قرشا، والبندورة بين 8 و 20 قرشا، والجزر بين 35 و 50 قرشا، والخيار بين 10و 30 قرشا، والزهرة بين 35 و 65 قرشا، والليمون بين 50 و70 قرشا، والموز البلدي بين 50 و 80 قرشا.