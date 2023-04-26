سعر الدقيق اليوم الأربعاء 26 أبريل.. الكيلو وصل لكام للمستهلك؟

انت الان تتابع خبر واسعر الدقيق اليوم الأربعاء 26 أبريل.. الكيلو وصل لكام للمستهلك؟لان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدقيق اليوم، الأربعاء الموافق 26 أبريل بالأسواق المحلية،حيث تختلف حسب المنطقة والأخرى، والتي جاءت تلك الأسعار على النحو التالي. نهاية شهر فبراير الماضي، أما عن الأسعار خلال التعاملات اليومية تختلف حسب المنطقة والأخرى، والتي جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الدقيق اليوم

سعر الدقيق بروتين 24سجل سعر الدقيق بروتين 24 عند 14900 جنيه.

سعر طن الدقيق اليوم

سعر الدقيق بروتين 27

كما سجل سعر الدقيق بروتين 27 عند 15100 جنيها.

سعر الردة اليوم

سعر طن الردة عند مستوى 10900 جنيها.

سعر كيلو الدقيق اليوم

فيما تم طرح كيلو الدقيق في معارض أهلا رمضان بأسعار تتراوح من 16 جنيها إلى 20 جنيها، وسجل كيلو الدقيق على بطاقة التموين بسعر 11 جنيها، كما يتراوح سعر الدقيق المعبأ من 24 جنيها إلى 26 جنيها للكيلو الجرام، بينما سعر الدقيق السائب يتراوح من 22 جنيها إلى 24 جنيها للكيلو الجرام، وسعر الكيلو في الأسواق يتراوح ما بين 18 جنيها إلى 22 جنيها.