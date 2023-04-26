انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الأربعاء 26 أبريل.. بيعمل عظمة العظمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل سعر السكر اليوم، الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023 استقراره في الأسواق، تزامنا مع هدوئه الأيام الماضية، كما استقرت أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي أيضا خلال التعاملات اليومية، فيما تختلف الأسعار عن سعر السكر نهاية الأسبوع الماضي، وتختلف أيضا عن سعر السكر منتصف الشهر الحالي.

سعر السكر اليوم

السكر الأبيضسجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 17800 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 18500 جنيه لسعر الطن الواحد.

النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 19000 جنيه لسعر الطن الواحد.

سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم

كما بلغ سعر السكر في التموين بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيها، وبلغ سعر الكيلو للمستهلك حوالي 21 جنيها.

موسم توريد قصب السكر 2023

فيما تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك خلال موسم توريد القصب 2023، استلام ما يقرب من 8 ملايين طن قصب لإنتاج 850 ألف طن سكر، علما إنه قد تم رفع سعر توريد طن القصب الموسم الحالي ليصل إلى 1100 جنيه مقابل 810 جنيهات بالموسم الماضي، بناء على توجيهات رئاسية.