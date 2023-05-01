انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم الأثنين 1 مايو 2023 : اعرف سعره قبل اجتماع البنك المركزي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سهر الدولار اليوم الأثنين الموافق 1 مايو 2023،في البنوك الخاصة والحكومية والأجنبية العاماة في جمهورية مصر العربية حالة من الاستقرار ، خلال بداية التعاملات التي انطلقت قبل قليل.ارتفع سعر الدولار خلال الفترة الماضية في البنوك المصري بزيادة من 3 إلي 4 قروش.

سعر الدولار اليوم الأثنين 1 مايو 2023:

1- سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصرى 30.75 جنيه للشراء. و30.85 جنيه للبيع

2- سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى 30.85جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

3- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

4- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 30.73 جنيه للشراء 30.83 جنيه للبيع

5- سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

6- سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه

7- سجل سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع