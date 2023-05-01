انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الأثنين 1 مايو : زيادة غير متوقعة قبل لحظات اعرف كام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الفضة اليوم الأثنين 1 مايو 2023، خلال التعاملات اليومية في الأسواق المصري ، بعد زيادة الإقبال عليها من جانب شريحة كبيرة من الشباب في الآونة الأخيرةزاد سعر الفضة خلال الأيام الماضية في ظل حالة ارتفاع أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية في الفترة الماضية، نتيجة ارتفاع سعره عالمياً في الساعات القليلة المنصرمة مما خلق حالة من عدم الاستقرار في العديد من الأسواق بجميع دول العالم.

سعر الفضة اليوم الأثنين 1 مايو:

1- أونصة الفضة 781.81جنيه

2- جرام الفضة عيار 999 سعر 24.96 جنيه مصري للجرام

3- الفضة البريطانية عيار 925 سعر 23.91 جنيه مصري للجرام

4- الفضة الإسترليني 925 ما قيمته 23.09 جنيه مصري للجرام

5- فضة العملات جرام 900 ما قيمته 22.86 جنيه مصري للجرام

6- فضة المجوهرات عيار 800 ما قيمته 19.97 جنيه مصري

10-فضة عيار 750 بـ 18.72 جنيه مصري للجرام.

11 – فضة عيار 585 بـ 14.60 جنيه مصري للجرام