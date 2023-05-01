انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 1 مايو : الحديد غلب الذهب في الزيادة الجديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زادت أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 1 مايو 2023 حيث ارتفع سعر الحديد اليوم، خلال تعاملات اليوم في مختلف الأسواق بمحافظات جمهورية مصر العربية، وذلك وفقا لما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراءوأوضح بوابة الأسعار المحلية والعالمية، أن أسعار مواد البناء اليوم شهدت حالة من الزيادة في الأسواق خاصة أسعار طن الحديد اليوم والأسمنت فيما ثبت سعر الجبس، وذلك بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري حيث زاد سعره في البنوك الآن 30جنيه.

أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 1 مايو:

أسعار مواد البناء

دعنا نتعرف علي سعر طن الحديد اليوم للمستهلك وجاءت كالتالي:

1- سعر طن الحديد الاستثماري: 39614 جنيها، بزيادة 531 جنيها.

2- سعر طن حديد عز: 40730 جنيها، بزيادة 260 جنيها.

3- سعر طن الأسمنت الرمادي:2061 جنيها، بزيادة 9.2 جنيه