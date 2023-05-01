انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأثنين 1 مايو : البلطي نزل النهاردة يا حلوة منك ليها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض سعر كيلو السمك البلطي والمكرونة السويسي في أسعار الأسماك اليوم الأثنين 1 مايو 2023 ، في سوق العبور ، وعدد من الأسواق بجمهورية مصر العربية، وذللك خلال التعاملات وذلك بعد الزيادة التي حدثت خلال الأيام الماضية، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء المصري.كما شهد سعر كيلو السبيط والكاليماري والكابوريا والجمبري الصغير حالة من الارتفاع وذلك بعد استقرارها في الأيام الماضية، وفي التقرير التالي سوف نكشف عن أسعار كافة الأنوا

وصل سعر سمك البلطي إلي 75 جنيها، بانخفاض جنيه

وصل سعر سمك الفيليه إلي 200 جنيه للكيلو.

وصل سعر سمك مكرونة السويسي إلي 115 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وصل سعر سمك السبيط والكاليماري إلي 280 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات

وصل سعر سمك الكابوريا إلي 150 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات

وصل سعر سمك الجمبري إلي 160 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات

وصل سعر سمك البوري إلي 90 جنيها.