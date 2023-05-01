انت الان تتابع خبر اجتماع شعبة الذهب.. تصريحات تلخص ما دار فيه وأهم نصائح الخبراء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جاء في اجتماع شعبة الذهب في مصر أمس الأحد، وتمت مناقشة الكثير من الأمور الهامة وتقديم النصائح لكل المواطنين، والعمل على تجنب التعرض إلى أي مشكلة والإعلان عن العديد من التصريحات المختلفة.

نصائح في اجتماع شعبة الذهب للمستهلكين