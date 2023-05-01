انت الان تتابع خبر اجتماع شعبة الذهب.. تصريحات تلخص ما دار فيه وأهم نصائح الخبراء والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - جاء في اجتماع شعبة الذهب في مصر أمس الأحد، وتمت مناقشة الكثير من الأمور الهامة وتقديم النصائح لكل المواطنين، والعمل على تجنب التعرض إلى أي مشكلة والإعلان عن العديد من التصريحات المختلفة.
نصائح في اجتماع شعبة الذهب للمستهلكين
- عمل على إطلاق مبادرة مدتها شهر تقريباً، وتكون بخصومات لأسعار مصنعية المشغولات الذهبية، والتقليل من ضغط شراء السبائك الذهبية، وهذا يمتد لأكثر من شهور على حسب رؤية المصانع المنتجة والتجار.
- يتم مناشدة شعبة الذهب لكل المواطنين بشراء المشغولات الذهبية، والأستمتاع بالإستفادة منها عن طريق الزينة وليس تخزين سبائك فقط.
- وتحدث هاني جيد رئيس شعبة الذهب أن شراء المشغولات الذهبية سوف يعمل على انخفاض الضغط على سعر الأصفر، والبعد بشكل مستمر عن شراء السبائك والجنيهات الذهب.
- الطلب زائد كثيراً على السبائك الذهبية والمعروض يقل، لذلك حدث ارتفاع في الأسعار لأكثر من 2800 جنيهاً بشكل غير مبرر.
- العمل على مناقشة اقتراح إعفاء جزء من الذهب الخاص بالقادمين من الخارج من الرسوم الجمركية.