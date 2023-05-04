انت الان تتابع خبر الخليج العربي يرفع نسب الفائدة لبنوكه المركزية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نال قرار البنك المركزي الأميركي رفع سعر الفائدة المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية تجاذبا في تداعياته على النظام المصرفي الأمريكي من جهة, وعلى نسب الأرباح في الدول النامية من جهة أخرى.



ولحقت العديد من البنوك في الدول العربية –تحديدا- بركب هذا القرار حيث رفعت بنوك مركزية خليجية نسب الفائدة بشكل مفاجيء بمقدار 25 نقطة أساس.



وقال خبراء أنه يبدو هنالك حربًا يخوضها البنك الفيدرالي الأمريكي لمواجهة التضخم، مشيرين إلى أنّ هذه الحرب قد يذهب ضحية لها النظام المصرفي الأمريكي، إضافة إلى سلسلة النظم المصرفية المتأثرة بسياسية التشدد النقدي.



وأضافوا إن البنك الفدرالي الأمريكي ربح جزءًا من الحرب على التضخم، مشيرين إلى أنّ الثمن كان باهظًا.



وتوقعوا أنّ أمامنا أشهر من استمرار سياسة التشدد النقدي، مشيرين إلى أنّ هذه السياسية القائمة على رفع الفائدة تجتذب الكتل النقدية وهذه الكتل النقدية الساخنة والعائمة والتشغيلية تستقر في البنوك، خصوصًا في الاقتصادات الآمنة بعيدًا عن الاقتصادات في الدول النامية والمتعثرة والتي ترفع الفوائد من أجل الاستقطاب.



وأشاروا إلى أنّ هذه الأموال تربح عن طريق الحصول على الفوائد المرتفعة، وأن ذلك يؤدي إلى نقص السيولة الدولارية النقدية، ما يساعد على تقليل عرض الدولار وزيادة الطلب، ما يسبب وقوع الأسواق العالمية والمحلية في مشكلة فقدان السيولة والتي تنعكس على القطاع المصرفي.