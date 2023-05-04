انت الان تتابع خبر العراق يجدّد عقد تصدير 10 آلاف برميل نفط للأردن .. يوميا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن العراق تجديد عقد تصدير 10 آلاف برميل من النفط يوميا إلى الأردن.

جاء ذلك خلال استقبال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الخميس، وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن صالح علي حامد الخرابشة والوفد المرافق له.

وأصدرت وزارة النفط العراقية بيانا,الخميس, أشار أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في قطاع النفط والطاقة، وتم الاتفاق على تجديد عقد تصدير كمية (10) الآف برميل باليوم اعتبارا من شهر حزيران الجاري 2023 ولمدة عام ".

وأضاف البيان, أنه "حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج ومدير عام شركة تسويق النفط العراقية، ومدير عام الدائرة الاقتصادية، ومدير عام الدائرة القانونية، ومدير مكتب الاعلام والاتصال الحكومي".

وتابع "كما حضر عن الجانب الاردني، الوفد المرافق لوزير الطاقة والثروة المعدنية والسفير الاردني في بغداد".