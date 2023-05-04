انت الان تتابع خبر المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة ربع نقطة مئوية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس عن رفع الفائدة ربع نقطة مئوية على وقع ارتفاع كلفة الإقراض، لكنه قال، إن توقعات التضخم لا تزال "عالية لفترة طويلة".

يشار الى أن هذه سابع زيادة على لمعدلات الفائدة في إطار حملة البنك غير المسبوقة لتشديد الإجراءات النقدية التي بدأت العام الماضي مع ارتفاع أسعار السلع اليومية، غير أن مجلس حكام البنك المؤلف من 26 عضواً قرر تخفيض الزيادة إلى ربع نقطة مئوية مقارنة بنصف نقطة مئوية في المرّات السابقة، وفقاً لما أوردته شبكة (يورونيوز) الإخبارية.

ولم يذكر البنك المركزي الأوروبي في بيانه أي التزام بمزيد من قرارات رفع معدل الفائدة، لكنه قال، إنه سيواصل اتخاذ "مقاربة ترتكز على البيانات" ولا يُعتقد أنه وصل إلى المرحلة الأخيرة من اتخاذ مثل تلك القرارات.