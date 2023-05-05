انت الان تتابع خبر نيويورك المالي: تعثر بنوك جديدة بعد انخفاض أسهمها بشكل كبير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تراجعت أسهم البنوك الإقليمية الخميس على الرغم من تأكيدات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن النظام المصرفي على أسس صلبة.

وتضررت أسهم بنك (باسيفك وست) وبنك (فيريست هورايزون) بشكل خاص، حيث انخفض كل منهما بأكثر من 30 بالمئة وسط تساؤلات للمستثمرين عن مدى انتشار المشكلات المصرفية الإقليمية.

وتضررت بعض البنوك بشدة منذ أن بدأت البنوك الإقليمية في التذبذب في آذار الماضي، واليوم بدأ سهم بنك (باسيفك وست) بالتراجع بعد أنباء عن تفكيره ببيع نفسه.

وعند منتصف اليوم هبط سهم (باسيفك وست) بنسبة 39 بالمئة ليصل إلى أقل من 4 دولارات للسهم الواحد فيما هبط سعر سهم بنك (فيريست هورايزون) بنسة 33 بالمائة ليصل الى 10 دولارات للسهم الواحد.

يذكر، أن البنك الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) استولى قبل أيام على بنك (فيرست رببلك) وباعه لبنك (شيس) بعد انهيار كبير في أسهمه.