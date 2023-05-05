73.10 دولار برميل خام برنت

انت الان تتابع خبر73.10 دولار برميل خام برنت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي بعد أن شهدت الأسواق تراجعات حادة وسط المخاوف من ضعف الاقتصاد الأميركي وتباطؤ الطلب الصيني.

و ارتفع خام برنت 60 سنتاً، أو 0.8 بالمئة إلى 73.10 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52 سنتاً، أو 0.8 بالمئة أيضاً، إلى 69.08 دولار للبرميل بعد تسجيل خسائر على مدى أربعة أيام متتالية.

واستمرت المخاوف من الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة، وفي الصين، انكمش نشاط المصانع بشكل غير متوقع في نيسان مع انخفاض الطلبيات وتراجع الطلب المحلي.