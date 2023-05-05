تراجع الطلب على الذهب

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رياض - احمد صلاح - قال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن الأصفر تراجع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي .

ونقلت وسائل إعلام اليوم الجمعة عن المجلس ومقره لندن في أحدث تقاريره الفصلية، أن إجمالي الطلب وصل إلى 1081 طناً بانخفاض 13 بالمئة عن الربع نفسه من العام الماضي.

وأشار المجلس إلى أن البنوك المركزية اشترت 228 طناً من الذهب خلال الربع الأول، وهي الكمية الأكبر التي تشتريها المصارف المركزية في الربع الأول من أي عام منذ بدء تسجيل البيانات عام 2000.