انت الان تتابع خبر أعمال مؤتمر الاستثمار لرؤية التحديث الاقتصادي تنطلق السبت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنطلق في عمان غداً السبت أعمال مؤتمر الاستثمار في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، بمشاركة عدد من رؤساء اللجان النيابية والمختصين في قطاعات الاستثمار والاقتصاد.



ويشارك في أعمال المؤتمر الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أمين عمان، والسفير الإماراتي لدى المملكة، وعدد من المختصين الاقتصادين من وزراء سابقين وأعضاء مجالس إدارات ومدراء عامون، ورؤساء اللجان المالية والاقتصاد والاستثمار والقانونية في مجلس النواب، ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين ورئيس غرفتي التجارة في عمان والأردن، بالإضافة لعدد من المختصين.



ويبحث المؤتمر في دور الاستثمار بتحفيز فرص النمو وتعزيز الابتكار ومواجهة التحديات العالمية، وعمان مدينة صحية، ودور تطوير قطاع النقل في تحفيز الاقتصاد الوطني، والجوانب القانونية والمالية والاقتصادية لجذب الاستثمار لتحقيق التنمية، واستدامة المشاريع الاقتصادية.