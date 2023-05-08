انت الان تتابع خبر الصين .. 3.2 تريليون دولار احتياطيات النقد الأجنبي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - صعدت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين "الأكبر في العالم"، لأكثر من المتوقع خلال أبريل، حيث صعد 21 مليار دولار إلى 3.205 تريليون دولار بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بـ 3.192 تريليون دولار في مارس بحسب "رويترز".

وكان اليوان قد تراجع بنسبة 0.63 في المائة مقابل الدولار خلال أبريل، بينما انخفض الدولار الشهر الماضي 0.94 في المائة، مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وكانت الصين تمتلك 66.76 مليون أوقية من الذهب بنهاية أبريل، مرتفعة من 66.50 مليون أوقية في نهاية مارس، وارتفعت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 132.35 مليار دولار في نهاية أبريل، من 131.65 مليار دولار في نهاية مارس.