انت الان تتابع خبر تخفيض التصنيف الائتماني لمصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تخفيضها لتصنيف مصر درجة واحدة من "+B" إلى "B"، مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى سلبية، ما يؤشر إلى أنها قد تخفض التصنيف أكثر في الأشهر المقبلة بسبب المشاكل الاقتصادية في البلاد.

وقالت الوكالة في بيان صادر عنها أن مخاطر التمويل الخارجي قد تؤثر سلباً في ضوء الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجي.



وأضاف البيان أن "كل ذلك يأتي على خلفية حال من الغموض الشديد في مسار أسعار الصرف وتراجع احتياطات السيولة الخارجية".



وأشار بيان الوكالة إلى أن حصول "مزيد من التأخير في الانتقال إلى سياسة مرونة أسعار الصرف، سيؤدي إلى تدهور إضافي في الثقة وربما أيضا إلى تأخر تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي" بحسب الفرنسية.



تشهد مصر إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها. ففي عام واحد، فقد الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار في حين تراجعت احتياطات البلاد من العملات الأجنبية.

