انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3290 طنا، منها 2588 طن خضار، و468 طن فواكه، و232 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 15و 30 قرشا، والبطاطا بين 15و 30 قرشا، والبندورة بين 8 و 15قرشا، والجزر بين 25 و 40 قرشا، والخيار بين 20 و 30 قرشا، والزهرة بين 15و 30 قرشا، والليمون بين 40 و 60 قرشا، والموز البلدي بين 50 و 70 قرشا.-