95 مليار دولار حجم إيرادات آبل خلال شهرين

انت الان تتابع خبر95 مليار دولار حجم إيرادات آبل خلال شهرين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت إيرادات شركة أبل العالمية 95 مليار بين شهري كانون الثاني وآذار ,لتفوق بذلك جميع توقعات المحللين الإقتصاديين في أميركيا.



وبالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي, إلا أن شركات عملاقة في السوق تمكنت من التقدم خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بسبب سياستها, في طرح منتجات جديدة ومتطورة في السوق.



وتجاوزت نتائج "آبل" التي نشرتها الشركة الخميس الماضي توقعات المحللين بصورة كبيرة، إذ بلغت إيرادات المجموعة الأمريكية نحو 95 مليار دولار بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس، فيما وصلت أرباحها الصافية إلى 24 مليار دولار.



وشهدت مبيعات هواتف "آيفون" ارتفاعاً بسيطاً على أساس سنوي لتصل إلى 51.33 مليار دولار، في نتيجة تجاوزت توقعات المحللين أيضاً، بينما انخفض الطلب على الأجهزة الإلكترونية بشكل كبير بسبب التضخم.





ونقل بيان عن رئيس "آبل" تيم كوك قوله: "نحن سعداء لأننا حققنا رقماً قياسياً لناحية الخدمات ونتيجة قياسية أخرى لمبيعات آيفون خلال الربع الثاني من السنة.



وقال خلال مكالمة عبر الهاتف مع المحللين "حققنا عائدات قياسية عبر آبل ستور (متجر تطبيقات هواتف آيفون)"، لافتاً إلى أنّ "أكثر من 975 مليون اشتراك مدفوع" سُجّلت لخدمات توفرها "آبل".



وأشار المحلل في شركة "ويدبوش سيكيوريتيز" دان إيفز إلى أنّ "آبل سجّلت نقاطاً كثيرة في الربع الفائت"، لافتاً إلى أنّ التقدم الذي شهدته نتائج "آيفون" يظهر أنّ الشركة "تواصل كسب حصة من السوق في الصين رغم الأوضاع الاقتصادية السيئة.



في الوقت ذاته, شهدت عائدات مجموعة "كوبرتينو" وصافي أرباحها انخفاضاً طفيفاً على أساس سنوي، إلا أنّ السوق توقعت نتائج أسوأ.



فالطلب على الأجهزة الإلكترونية الذي ارتفع كثيراً خلال فترة الجائحة والحجر الصحي المرتبط بها، قد انخفض خلال الأشهر الأخيرة بسبب التضخم.



وفي النصف الثاني من العام 2022، تراجعت مبيعات الهواتف المحمولة في مختلف أنحاء العالم إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2014، بحسب شركة "كاناليس".



وكان المحلل لدى "كاناليس" لو شوان تشيو، أشار في أواخر كانون الثاني/ يناير إلى أنّ "الشعبية التي تحظى بها أجهزة آيفون لناحية تمتعها بميزة الاحترافية تساعد آبل على زيادة حصتها في السوق، رغم الضغوط التي يشهدها الطلب".