75.36 دولار برميل خام برنت وارتفاع أسعار الذهب

انت الان تتابع خبر75.36 دولار برميل خام برنت وارتفاع أسعار الذهب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، حيث بدأت المخاوف من حدوث ركود في اميركا في الانحسار بعد أن تسببت في هبوط الأسعار على مدى ثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ تشرين الثاني.

وبحسب وكالة بلومبيرغ الإقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 75.36 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 8 سنتات إلى 71.42 دولار.

كما ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تراجع الدولار وترقب المستثمرين صدور بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة الأميركية الأربعاء المقبل.

وبحسب وكالة بلوميرغ الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة عند 2020.80 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2029.30 دولار للأونصة.