انت الان تتابع خبر شهادة عسل لشراء وحدات سكنية في 3 مشاريع تعجبك.. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلن بنك التعمير والإسكان، طرح شهادة عقارية، لشراء وحدات بضامنها في 3 مشروعات سكنية، لربطها مع برنامج التمويل العقاري والاستفادة من العائد في استلام الوحدة المخصصة، ومخصصة لمحدودي ومتوسطى الدخل بأسعار مخفضة.

طرح شهادات التعمير والإسكان العقارية

و تم طرح شهادات التعمير والإسكان العقارية في مشروعات (دار مصر – سكن مصر – جنة مصر)، وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

الشهادة العقارية لبنك التعمير والإسكان

ومن جانبه، أشار بنك التعمير والإسكان إلى الشهادة العقارية لبنك التعمير والإسكان عبارة عن التالي:

– الحد الأقصى للوحدات 90% من قيمة الشهادات،

– وحد أقصى للتمويل 15 سنة

– يطالب البنك العميل محضر الاستلام أو استمارة الحجز، الموقف المالي للوحدة بالإضافة إلى بيانات الشهادة المربوطة، وذلك بعد ربط الشهادة في أي من فروعه.

– سن العميل لا يقل عن 21 سنة، ولا يوجد حد أقصى

– ويسدد 30% كحد أدنى، على أن يصل الحد الأقصى 70% من قيمة الوحدة السكنية، وبما لا يتجاوز 90% من قيمة الشهادة المقدمة كضمانة إضافية.

– مدة التمويل حد أدنى 3 سنوات، والحد الأقصى 15 سنة، على أن يكون سعر العائد متمثل في سعر عائد الشهادات المقدمة كضمانة +2%.

طرق السداد الخاصة بالوحدات

– مقدم جدية الحجز لـ20% من ثمن الوحدة ثم المرحلة التالية وهي انهاء إجراءات التخصيص والتعاقد ثم استلام الوحدة.

– التقسيط على 3 سنوات أو 5 أو 7 سنوات، أو بنظام التمويل العقاري بالفائدة المعمول بها في البنك.

– يتم استكمال مقدم جدية الحجز لـ20% من ثمن الوحدة وذلك وفقا لكراسة الشروط

– تراوحت مقدمات الحجز من 60 ألف إلى 100 ألف جنيه

– موعد استكمال المقدم من يوم 11 إبريل حتى يوم 18 مايو المقبل، حيث يتم استكمال قيمة مقدمات الحجز الخاصة بكل وحدة ووفقا لكل مشروع.

– الخطوة التالية في عملية الاستكمال تكون بسداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام.

– يتم بعد ذلك سداد (باقى ثمن الوحدة) 70 % على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل).

– بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة يتم دفع القسط الأول، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

– كما يمكن لحاجزى الوحدات سداد باقى ثمن الوحدة، وقيمته 70 % من إجمالى الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقاً للقواعد المعمول بها

– إضافة إلى الالتزام بسداد أية مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.

أنظمة دفع القيمة الشرائية

– سدد خلال الفترة السابقة مقدم جدية الحجز والذي يتراوح من 60 ألفا إلى 100 ألف جنيه، وسيتم حاليا استكمال هذا المقدم لـ 20% من ثمن الوحدة وحتى يوم 18 مايو، حيث يتم سداد ما يقرب من 60 إلى 150 ألف جنيه، وتكون حسب سعر الوحدة والمشروع.

– سداد 10% من ثمن الوحدة في المرحلة الثالثة من سداد ثمن الوحدة والتي تتعلق دفعة الاستلام، والتي من المتوقع أن تكون خلال الـ3 أشهر المقبلة.

– يتمثل النظام الأول الخاص بسداد الـ70% من ثمن الوحدة في أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة التي تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل) ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

– كما يتمثل النظام الثاني من خلال التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقاً للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أية مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري، وتكون فائدة التمويل العقاري المتواجدة في البنك خلال الوقت الحالي.

– وتتمثل أيضا الطريقة الأخيرة لسداد ثمن الوحدة، وفقا لبنك التعمير والإسكان، من خلال برنامج التمويل العقاري، حيث يمكن ربط شهادة مع بنك التعمير والإسكان والاستفادة بالعائد واستلام الوحدة المخصصة على الفور في مشروعات (دار مصر – سكن مصر – جنة مصر)، وذلك بحد أقصى 90% من قيمة الشهادات وحد أقصى للتمويل 15 سنة، وذلك بدل دفع ثمن الوحدة كاش.