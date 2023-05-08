انت الان تتابع خبر استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية اليوم الاثنين وحافظت على ما كسبته من ارتفاع نهاية الأسبوع الذي بلغ اكثر من 600 نقطة.

واستقر مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط، قبيل إغلاق اليوم، عند 33628 نقطة، كما استقر مؤشر (S&P500) عند 4138 نقطة. فيما ارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 14 نقطة تقريباً ليصل إلى 11248 نقطة.

إلى ذلك، ارتفع مٌجددا سعر النفط الخام الأميركي "وسترن تكساس" ووصل الى 73 دولارا للبرميل الواحد.