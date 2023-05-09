انت الان تتابع خبر البندورة في السوق المركزي .. 10 قروش والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي، التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3265طنا، منها 2475 طن خضار، و601 طن فواكه، و187طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلو غرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، والبصل الناشف بين 20-30 قرشا والبطاطا بين 15- 30 قرشا والبندورة بين 8- 20 قرشا والجزر بين 20- 30 قرشا والخيار بين 20- 30 قرشا والزهرة بين 20-30 قرشا والليمون بين 40- 60 قرشا والموز البلدي بين 50- 70قرشا.