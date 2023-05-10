انت الان تتابع خبر مساعٍ حكومية لتسليط الضوء على العقبة .. دوليا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت شركة تطوير العقبة الذراع الاستثماري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ضمن الوفد الأردني المشارك برئاسة وزيرة الاستثمار خلود السقاف، في ملتقى الاستثمار السنوي "AIM 2023" في أبو ظبي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة حسين الصفدي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن مشاركة الشركة في الملتقى، تأتي ضمن سياساتها التسويقية للتعريف بالبيئة الاستثمارية الفريدة في منطقة العقبة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية العديدة والمتنوعة أمام المستثمرين العرب والدوليين، من خلال المشاركة في الندوة الاستثمارية، التي نظمتها وزارة الاستثمار الأردنية تحت عنوان "اكتشف آفاق الاستثمار في الأردن".

وبين خلال الملتقى الذي شارك فيه عدد من كبار رجال الأعمال العرب والأردنيين ووزراء الدول المشاركة وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن المشاركة أتاحت لنا تسليط الضوء على قصص النجاح القائمة والفرص الاستثمارية في منطقة العقبة الاقتصادية.

‎وأكد الصفدي، أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تنفرد بامتلاك فرص استثمارية ثمينة وقيّمة، حتى في ظل التنافسية العالية بالمنطقة، وذلك بفضل الخطط التنظيمية والتطويرية الدقيقة المعدّة مسبقاً، إلى جانب ما يتمتع به الأردن من أمن واستقرار اقتصادي وبيئة استثمارية جاذبة على درجة عالية من التنافسية، ما يعزز قيمة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية في العقبة بشكل خاص والأردن بشكل عام.

يذكر أن ملتقى الاستثمار السنوي في أبوظبي انعقد في الفترة من 8 - 10 أيار، تحت شعار "التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع و الازدهار "، بحضور ومشاركة واسعة من ممثلي الدول وكبار المستثمرين العالميين وقادة الأعمال الدوليين من القطاعين العام والخاص، لاستعراض آخر المستجدات وسبل تعزيز التنمية المستدامة والحلول المستقبلية للاقتصاد العالمي.