انت الان تتابع خبر سعر القمح اليوم الثلاثاء 9 مايو.. الطن وصل لكام النهاردة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر القمح اليوم، الثلاثاء الموافق 9 مايو في الأسواق المحلية، فيما تختلف الأسعار عن سعر القمح يوم أمس، وتختلف الأسعار عن سعر القمح أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير، الأسعار خلال التعاملات اليوم، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر القمح اليوم

طن قمح بروتين روسي 11.5%سعر طن قمح المستورد بروتين روسي 11.5%، سجل عند 13350 جنيه.

طن قمح روسي بروتين 12.5%

سعر طن قمح المستورد بروتين روسي 12.5%، سجل عند 13500 جنيه.

أسعار القمح اليوم

طن قمح روسي 12.5%

سجل سعر طن قمح روسي 12.5% عن سعر 10,600 جنيه.

طن قمح أوكراني بروتين 11.5%

كما سجل سعر طن بروتين 11.5% عند 13250 جنيه.

سعر كيلو القمح اليوم للمستهلك

كما بلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك 21 جنيه اليوم.

سعر أردب القمح اليوم

تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية، وهبط عقد مايو لتداول القمح بمقدار 6 سنتات، ليسجل 641 سنتًا للبوشل، وانخفض عقد يوليو لتداول القمح بمقدار 7.5 سنتات؛ ليصل العقد الآجل إلى 646.5 سنتًا للبوشل