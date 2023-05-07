انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم في مصر 9-5-2023.. الأحمر عالي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سجل سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلكين تقلبات واستقرارا في نفس سعر البيض أمس الإثنين، وسط توترات السوق خلال الفترة الحالية 2023-5-7، خاصة بعد ارتفاع سعر السولار في مصر.
سعر كرتونة البيض اليوم
يستعرض موقع “دوت الخليج”، في السطور التالية، تفاصيل سعر كرتونة البيض اليوم في مصر الثلاثاء 9 مايو 2023، مقارنة بسعر البيض المدة الماضية في أسواق الجملة وللمستهلك.
سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك
مع بداية اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023، لم يتغير سعر كرتونة البيض اليوم عن الأسبوع السابق، مما فاجأ محبيها بثبات سعر البيض الذي لم يتغير أمس. أي شيء جديد وَسَط زيادة نشاط البيع والشراء.
أسعار البيض اليوم
وجاءت الأسعار كالتالي:
البيض الأحمر استقر عند سعر 115 جنيها جملة، ويصل إلى المستهلك من 120 إلى 131 جنيها.
البيض الأبيض سجل نحو 110 إلى 115 للمستهلك وفي المزرعة وصل إلى سعر 100 إلى 105 جنيهات.
البيض البلدي سجل نحو 115 جنيها جملة، ويصل إلى المستهلك بنحو 135 جنيها.