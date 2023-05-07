انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم في مصر 9-5-2023.. الأحمر عالي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلكين تقلبات واستقرارا في نفس سعر البيض أمس الإثنين، وسط توترات السوق خلال الفترة الحالية 2023-5-7، خاصة بعد ارتفاع سعر السولار في مصر.

سعر كرتونة البيض اليوم

يستعرض موقع “دوت الخليج”، في السطور التالية، تفاصيل سعر كرتونة البيض اليوم في مصر الثلاثاء 9 مايو 2023، مقارنة بسعر البيض المدة الماضية في أسواق الجملة وللمستهلك.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك