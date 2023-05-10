انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 9 مايو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار اللحوم اليوم، الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 في الأسواق، فيما تختلف الأسعار حسب المنطقة والأخرى، كما تختلف الأسعار عن أسعار اللحوم يوم أمس، وتختلف عن أسعار اللحوم أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير أسعار اللحوم خلال التعاملات اليومية، والتي تكون على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم

سعر اللحوم الضاني من 240 إلى 290 جنيها.سعر اللحوم البتلو البلدي من 240 إلى 280 جنيه.

سعر كيلو الكبدة المستوردة عند 135 جنيها.

أسعار اللحوم في مصر اليوم

سعر الكبدة الضأن من 240 إلى 280 جنيها

سعر اللحوم الكندوز البلدي بين 260 و310 جنيها للكيلو.

سعر اللحوم الجملي من 190 إلى 230 جنيها.

سعر كيلو اللحم البقري اليوم

سعر السجق البلدي من 170 إلى 200 جنيه.

سعر الأستيك والبفتيك من 190 إلى 240 جنيها.

سعر الكبدة البلدي من 250 إلى 300 جنيها

أسعار اللحوم البلدي اليوم

سعر عرق التربيانكو من 220 إلى 260 جنيها.

سعر كباب الحلة من 220 إلى 260 جنيها.

سعر اللحوم المفرومة من 250 إلى 300 جنيها.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

سعر كيلو اللحم المفروم البرازيلي 200 جنيها.

سعر كيلو اللحم البرازيلي ما بين 200 جنيها.