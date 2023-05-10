العراق يعلن استئناف تصدير النفط من حقل القيارة بطاقة 33 ألف…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 مايو 2023 02:14 مساءً - – أعلنت وزارة النفط العراقية يوم الاثنين استئناف عمليات تحميل وتصدير النفط من حقل القيارة بطاقة 33 ألف برميل يوميا.

ونقل بيان رسمي عن وزير النفط، حيان عبد الغني، أن أعمال النقل من الحقل تتم بخطوط السكك الحديدية وبكمية 30 ألف برميل في اليوم إلى موانئ الصادرات النفطية في الخليج، إضافة إلى تزويد مصفى القيارة النفطي بثلاثة آلاف برميل في اليوم.