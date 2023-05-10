نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: الإعلان الرسمي عن موعد مراجعة صندوق النقد… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 مايو 2023 02:14 مساءً - سي إن بي سي عربية – قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن مصر ملتزمة ببرنامج الطروحات الحكومية في موعده المحدد، موضحا أن البرنامج يتم وفقا لآليات ومعطيات يحددها المقيّمون، حيث تستهدف جميع ملياري دولار من البرنامج بنهاية يونيو المقبل.

وأكد وزير المالية، في لقائه مع CNBC عربية، أن بلاده على تواصل مستمر مع صندوق النقد منذ مارس الماضي وسيعلن رسميا عن موعد مراجعة صندوق النقد قريبا.

وتوقع وصول نسبة الدين من الناتج المحلي من 95 إلى 96% بنهاية يونيو المقبل على أن يهبط الدين إلى أقل من 91% من الناتج المحلي بداية من الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن بلاده تستهدف خفض نسبة مدفوعات الفائدة لأقل من 30%.

وقال معيط إنه لولا تغير سعر الصرف لوصلت نسبة الدين في حدود 78% من الناتج المحلي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تكلفة الفائدة ستصل إلى 1.112 تريليون جنيه في العام المالي المقبل بما يمثل 37% من إنفاق موازنة الدولة.

وبسؤاله عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات دولية، ألمح وزير المالية إلى أن هناك تحاملا على بلاده، مؤكداً عدم وجود أي عقبة في خروج أرباح المستثمرين بالعملة الأجنبية، مشيراً إلى انتهاء الأزمة الاقتصادية خلال أشهر.

وعن طرح سندات أو صكوك في الأسواق الدولية، قال معيط إن مصر لن تطرح سندات أو صكوك دولية حتى نهاية يونيو المقبل، وفي حالة انخفاض الفائدة عالميا من الممكن أن نطرح سندات أو صكوك دولية.

وأشار معيط إلى استطلاع أسواق دين جديدة حاليا، ونبحث إمكانية دخول أسواق الدين اليابانية مرة آخرى بعد طرح 500 مليون دولار سابقا.

وشدد وزير المالية على أن مصر ملتزمة بسداد ديونها بعد سداد التزامات تجاوزت 8 مليارات دولار.

وأكد أن مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو بلغت 3.6% خلال أزمة كورونا، مشيرا إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي من المفترض أن تكون 78% فالاقتصاد المصري تحمل الصدمات واستمر في تحقيق معدلات نمو رغم الأزمات -على حد تعبيره.

وأكد معيط أن ارتفاع أسعار الغذاء عالميا زاد كلفة استيراد السلع من الخارج، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري أصبحت تحت ضغط بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، موضحا أن 80% من واردات مصر من القمح تأتي من دولتي روسيا وأوكرانيا.

وأوضح وزير المالية أن مصر خرج منها 23 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال 6 أسابيع فقط من بدء الأزمة الروسية.

وأضاف أن مصر لديها القدرة على مواجهة التحديات مشيرا إلى أن بلاده تمتلك بنية تحتية قوية واختتم الوزير حديثه لـ CNBC عربية موجهاً رسالة إلى ” المستثمرين”قائلا:” راهنوا على مصر”.