نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% مع تلاشي مخاوف الركود من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 مايو 2023 02:14 مساءً - – ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الاثنين مع تلاشي مخاوف الركود في الولايات المتحدة فيما رأى بعض المتعاملين أن انخفاض النفط الخام لثلاثة أسابيع بسبب مخاوف الطلب كان مبالغا فيه.

وارتفع خام برنت عند التسوية 1.71 دولار أو 2.3% إلى 77.01 دولار. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.82 دولار أو 2.6% إلى 73.16 دولار.

وساعد تقرير أفضل من المتوقع للوظائف بالولايات المتحدة لشهر أبريل نيسان أسعار النفط على الارتفاع أربعة بالمئة تقريبا يوم الجمعة، بالرغم من أن قوة سوق العمل يمكن أن تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وكان خام برنت قد اختتم الأسبوع الماضي منخفضا نحو 5.3% بينما تراجع الخام الأمريكي 7.1% حتى بعد انتعاش الأسعار يوم الجمعة. وانخفض الخامان على مدى ثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر.

وقالت تينا تينج المحللة في سي.إم.سي ماركيتس “انتعاش النفط يأتي في أعقاب ارتفاع أسهم الطاقة في وول ستريت يوم الجمعة الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن بيانات قوية للوظائف مما هدأ المخاوف من حدوث ركود اقتصادي وشيك”.

وقال أولى هانسن رئيس إدارة استراتيجية السلع في ساكسو بنك إن الانخفاض الأخير لأسعار النفط كان مبالغا فيه على ما يبدو.

وذكر أن “حالة البيع المكثف في السوق مع تلقي برنت دعما قبل انخفاض الأسعار في مارس أجبرا البائعين على المكشوف الجدد على البحث عن غطاء، مما قد يؤكد أن عمليات البيع الأخيرة كان مبالغا فيها”.

وقال محللون من جولدمان ساكس يوم السبت إن المخاوف بشأن الطلب على المدى القريب وزيادة الإمدادات كان “مبالغا فيها”.

وتبدأ جولة من التخفيضات الطوعية للإنتاج من بعض دول تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها، هذا الشهر. ويعقد التحالف اجتماعه التالي في الرابع من يونيو حزيران.

ومن المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة يوم الأربعاء تقريرا عن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل وهو ما يمكن أن يؤثر على قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

وتصدر أوبك أحدث تقرير شهري عن سوق النفط يوم الخميس، والذي سيقدم قراءة محدثة لتوقعات العرض والطلب.