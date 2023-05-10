- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة: مصر تحرز تقدما ملحوظا في تطبيق سياسات المنافسة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 مايو 2023 02:14 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتور محمود ممتاز، تحسن مؤشرات مصر وفقا لتقييم الأداء حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في المنطقة العربية من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
وأوضح ممتاز أن النتائج أظهرت تقدما ملحوظا في مصر مقارنة بالعام 2022، فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة بشكل عام، وفي مجال الحياد التنافسي بشكل خاص.
ولفت إلى أن هذا التقييم اعتمد على أكثر من 60 مؤشرا، أبرزها: مكافحة الممارسات الاحتكارية، وممارسات إنفاذ القانون، وإصدار المواد القانونية واللوائح التنظيمية الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ، وكذا الاتفاقات الدولية بين مصر وغيرها من البلدان والمؤسسات الدولية الخاصة بسياسات المنافسة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم.
وثمن رئيس الوزراء هذه النتائج الإيجابية مؤكدا الدور المهم الذي يلعبه الجهاز في دعم سياسات المنافسة في السوق المصرية، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة: مصر تحرز تقدما ملحوظا في تطبيق سياسات المنافسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.