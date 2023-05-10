الحكومة: مصر تحرز تقدما ملحوظا في تطبيق سياسات المنافسة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 مايو 2023 02:14 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتور محمود ممتاز، تحسن مؤشرات مصر وفقا لتقييم الأداء حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في المنطقة العربية من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

وأوضح ممتاز أن النتائج أظهرت تقدما ملحوظا في مصر مقارنة بالعام 2022، فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة بشكل عام، وفي مجال الحياد التنافسي بشكل خاص.

ولفت إلى أن هذا التقييم اعتمد على أكثر من 60 مؤشرا، أبرزها: مكافحة الممارسات الاحتكارية، وممارسات إنفاذ القانون، وإصدار المواد القانونية واللوائح التنظيمية الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ، وكذا الاتفاقات الدولية بين مصر وغيرها من البلدان والمؤسسات الدولية الخاصة بسياسات المنافسة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم.

وثمن رئيس الوزراء هذه النتائج الإيجابية مؤكدا الدور المهم الذي يلعبه الجهاز في دعم سياسات المنافسة في السوق المصرية، بما يخدم الاقتصاد الوطني.