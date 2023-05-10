بينوا كوكارت: نصدر 45% من منتجات مصنع ليجراند في مصر

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 مايو 2023 02:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن – قال الرئيس التنفيذي لشركة ليجراند، بينوا كوكارت، إن مبيعات الشركة حول العالم ارتفعت إلى 8.3 مليارات يورو خلال العام الماضي.

وأضاف كوكارت، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن 5% من أرباح الشركة تخصص للاستثمار والتوسع، مؤكدا أن شركته استحوذت على نحو 200 كيان.

كما نوه بأن 45% من منتجات مصنع ليجراند بمدينة السادات تصدَّر إلى إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

وأشار بينوا كوكارت إلى أن الشركة لديها 38 ألف موظف حول العالم.