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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إدارة معلومات الطاقة: إنتاج أمريكا من النفط سيرتفع في 2023… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 مايو 2023 02:14 مساءً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في توقعاتها للطاقة على المدى القصير يوم الثلاثاء إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام سيرتفع في 2023 تماشيا مع الطلب.
توقعت الإدارة ارتفاع إنتاج الخام 640 ألف برميل يوميا إلى 12.53 مليون في 2023 و160 ألفا إلى 12.69 مليون في 2024.
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