ليجراند: ملتزمون باستثماراتنا في مصر.. وتراجع العملة زاد…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 مايو 2023 02:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن – قال بينوا كوكارت، الرئيس التنفيذي لشركة ليجراند، إنها ملتزمة باستثماراتها في مصر، وإنها فتحت مركز تدريب يسع 2000 شخص.

وأضاف كوكارت، خلال مؤتمر صحفي، أن إنتاج الشركة ارتفع بنسبة 15% خلال 4 سنوات الماضيين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ليجراند إنها تفاضل بين 300 فرصة للاستحواذ على شركات مصرية خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى أن خفض العملة المصرية ساعد على تنافسية الصادرات المصرية بين الأسواق العالمية، مؤكدًا أن مصر هي المصنِّع الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا.