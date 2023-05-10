- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر ليجراند: ملتزمون باستثماراتنا في مصر.. وتراجع العملة زاد… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 مايو 2023 02:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن – قال بينوا كوكارت، الرئيس التنفيذي لشركة ليجراند، إنها ملتزمة باستثماراتها في مصر، وإنها فتحت مركز تدريب يسع 2000 شخص.
وأضاف كوكارت، خلال مؤتمر صحفي، أن إنتاج الشركة ارتفع بنسبة 15% خلال 4 سنوات الماضيين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ليجراند إنها تفاضل بين 300 فرصة للاستحواذ على شركات مصرية خلال الفترة المقبلة.
كما أشار إلى أن خفض العملة المصرية ساعد على تنافسية الصادرات المصرية بين الأسواق العالمية، مؤكدًا أن مصر هي المصنِّع الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليجراند: ملتزمون باستثماراتنا في مصر.. وتراجع العملة زاد… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.