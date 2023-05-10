ليجراند تدرس الاستحواذ على 5 شركات مصرية في إطار خطتها…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 مايو 2023 02:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن – قال نقولا حبيلاه، العضو المنتدب لمجموعة ليجراند في مصر، إنها تدرس الاستحواذ على 5 شركات مصرية، خلال 3 إلى 5 سنوات مقبلة، في إطار خطة توسعية.

وأكد حبيلاه، في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج، أن التقييمات السلبية الصادرة عن مؤسسات التصنيف العالمية لم تؤثر على خطط الشركة في الاستثمار، وأن السوق المصريه واعدة وأزمتها الاقتصادية مؤقتة.

ولفت العضو المنتدب لشركة ليجراند إلى أنها تشارك في تنفيذ العديد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع الشركات العقارية طلعت مصطفي ومراكز وتعمير.

وقال نقولا إن الجزائر والمغرب وجنوب إفريقيا أبرز الأسواق التصديرية للشركة في إفريقيا، وأنها فتحت مؤخرا أسواقا جديدة في فرنسا ودولة أوروبية أخرى.

وأشار حبيلاه إلى أن مبيعات الشركة على مستوى العالم ارتفعت بنسبة 9% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

كما أكد أن إنتاج ليجراند ارتفع بنسبة 4% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرًا إلى أن نسبة المادة الخام المحلية في منتجات الشركة تتراوح بين 40% إلى 50%.

ويعتقد حبيلاه أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المنافسين كافة في الأسواق المصرية ضروري لتحقيق عدالة المنافسة وتشجيع الاستثمار.