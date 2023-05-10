النفط يتحول للارتفاع بفضل خطط إعادة ملء الاحتياطي الأمريكي

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 مايو 2023 02:14 مساءً - – ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد انخفاضها بأكثر من 2% في وقت سابق من الجلسة بفضل إعلان الحكومة الأمريكية عن خطط لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي من الخام وتوقعات بارتفاع الطلب الموسمي.

أغلق خام برنت مرتفعا 43 سنتا، أو 0.6%، إلى 77.44 دولار للبرميل، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع 24 سنتا، أو 0.3%، إلى 73.39 دولار.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم إن الإدارة قد تبدأ في إعادة شراء النفط الخام للاحتياطي البترولي الاستراتيجي أواخر هذا العام بعد أن أصدر الرئيس جو بايدن العام الماضي أكبر عملية بيع حتى الآن من المخزون.

كما تلقت الأسعار دعما من تقرير لإدارة معلومات الطاقة يشير إلى ارتفاع الطلب الموسمي وانخفاض الإنتاج أقل من المتوقع.