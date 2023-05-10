مال وأعمال

هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 مايو 2023 02:14 مساءً - – قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، إنها تسعى للحصول على زيوت نباتية في ممارسة شراء دولية تستهدف وصول الشحنات في الفترة من 25 يونيو إلى 10 يوليو.

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وأضافت الهيئة أنه يتعين على التجار تقديم عطاءات للدفع عند الاطلاع وخطابات اعتماد مدتها 180 يوما، على أن تختار بينهما.

والموعد النهائي لتقديم العروض هو 11 مايو.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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