هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 مايو 2023 02:14 مساءً - – قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، إنها تسعى للحصول على زيوت نباتية في ممارسة شراء دولية تستهدف وصول الشحنات في الفترة من 25 يونيو إلى 10 يوليو.

وأضافت الهيئة أنه يتعين على التجار تقديم عطاءات للدفع عند الاطلاع وخطابات اعتماد مدتها 180 يوما، على أن تختار بينهما.

والموعد النهائي لتقديم العروض هو 11 مايو.