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نعرض لكم الان تفاصيل خبر موديز تضع تصنيف مصر الائتماني عند B3 قيد المراجعة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 مايو 2023 04:13 مساءً - _ وضعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند B3 قيد المراجعة بهدف الخفض أمس الثلاثاء، وعزت ذلك إلى تقدم أبطأ من المتوقع في بيع أصول مملوكة للدولة المصرية.
وتواجه مصر نقصا حادا في العملة الأجنبية رغم السماح بخفض قيمة الجنيه بشدة في الشهور القليلة الماضية.
وأرجعت موديز قرار وضع إصدارات الدولة بالعملتين الأجنبية والمحلية قيد المراجعة بهدف الخفض إلى مخاطر تكتنف خطط تمويل مصر.
وقالت موديز إن التقدم البطيء في استراتيجية بيع الأصول تضعف سيولة النقد الأجنبي في مصر وتقوض الثقة في العملة المصرية.
وبيع الأصول جزء رئيسي من اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
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