تراجع طفيف في أسعار الذهب المحلية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 مايو 2023 06:12 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع هبوط نسبي للأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم، للحصول على مؤشرات حول توجهات الفيدرالي الأمريكي لمصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2550 جنيها، بينما تراجعت الأوقية لمستوى 2031 دولارا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2915 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2186 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1700 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 20400 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا، وبنسبة 0.8 % بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2540 جنيه، ولامس مستوى مستوى 2530 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2560 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 14 دولارًا، وبنسبة 0.7 % بالأسواق العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2021 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2035 دولارًا.

وأشار، إمبابي، إلى أن الحالة التي يتعرض لها السوق المحلي حاليًا من تراجع أسعار الذهب، بعد أن لامس في وقت سابق من الأسبوع الماضي مستوى 2.900 جنيه، تؤكد شبهة التلاعب في الأسعار، في ظل استقرار الطلب المحلي، وارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية.

وأضاف، أن مقترح إعفاء المصريين العائدين من الخارج من جمارك نحو 150 جرامًا من الذهب، لن يؤدي إلى الإتاحة التي يتوقعها بعض المسؤولين، فالكميات التي ستدخل لن تعوض النقص الناتج عن وقف الاستيراد.

وتابع: الذهب المستورد من الخارج سيتم تجميعه وتصديره للأسواق الخارجية، أو احتكاره، لوضع السوق دائمًا في حالة الأزمة، لتعزيز أرباح المتلاعبين من ارتفاع الأسعار.

ولفت، إلى أن هذا المقترح سيمثل ضغطًا على الدولار في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص العملة الصعبة.