التضخم السنوي في أمريكا يخالف التوقعات ويتراجع إلى 4.9% خلال…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 مايو 2023 08:06 مساءً - وكالات _ تباطأت وتيرة التضخم السنوي في أمريكا خلال ابريل من العام 2023 لتبلغ 4.9% مقابل توقعات كانت تشير إلى ثباتها عند 5%.

هذا وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر بنسبة 0.4% تماشيًا مع التقديرات، وذلك من 0.1% في مارس، وفقًا لتقرير وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، حافظ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الشهري على مستوياته عند 0.4% ، بينما تباطأ إلى 5.5% على أساس سنوي.

وأدت الزيادات في السكن والبنزين والمركبات المستعملة إلى ارتفاع المؤشر، وقابلها إلى حد ما انخفاض أسعار زيت الوقود والمركبات الجديدة.