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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم السنوي في أمريكا يخالف التوقعات ويتراجع إلى 4.9% خلال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 مايو 2023 08:06 مساءً - وكالات _ تباطأت وتيرة التضخم السنوي في أمريكا خلال ابريل من العام 2023 لتبلغ 4.9% مقابل توقعات كانت تشير إلى ثباتها عند 5%.
هذا وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر بنسبة 0.4% تماشيًا مع التقديرات، وذلك من 0.1% في مارس، وفقًا لتقرير وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، حافظ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الشهري على مستوياته عند 0.4% ، بينما تباطأ إلى 5.5% على أساس سنوي.
وأدت الزيادات في السكن والبنزين والمركبات المستعملة إلى ارتفاع المؤشر، وقابلها إلى حد ما انخفاض أسعار زيت الوقود والمركبات الجديدة.
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