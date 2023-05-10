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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. التضخم الأساسي السنوي يتراجع إلى 38.6% في أبريل من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 مايو 2023 09:12 مساءً - دوت الخليج – كشف البنك المركزي المصري عن تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي في شهر أبريل ليسجل 38.6% مقابل 39.5% في مارس الماضي.
وأضاف المركزي، في بيان قبل قليل على موقعه الإلكتروني، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين والمعد من قبل البنك المركزي المصري، سجل معدلا شهريا بلغ 1.7% في أبريل 2023 مقابل 2.4% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 2.5% في مارس 2023.
وأشار إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، والمعلن من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجل معدلا شهريا بلغ 1.7% في أبريل 2023 مقابل 3.3% في ذات الشهر من العام السابق و2.7% في مارس 2023.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 30.6% في أبريل الماضي مقابل 32.7% في مارس الماضي.
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