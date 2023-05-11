فائض ميزانية الإمارات يتجاوز 46 مليار دولار في الأشهر التسعة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 11 مايو 2023 12:12 صباحاً - – قال مصرف الإمارات المركزي يوم الأربعاء إن فائض الميزانية بلغ 169.6 مليار درهم (46.19 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بزيادة 165% عن الفترة نفسها من عام 2021.

وقال المصرف في تقرير إن الإيرادات زادت 35.6% في الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2022 إلى 453.7 مليار درهم بسبب النمو القوي في القطاع النفطي والقطاعات غير النفطية وأسعار النفط المواتية.

وزاد إجمالي الإنفاق خمسة بالمئة على أساس سنوي إلى 248.1 مليار درهم في التسعة أشهر. وتراجع الإنفاق الرأسمالي -الذي يقيس صافي الاستثمار في الأصول غير المالية- بنحو 20% إلى 10.9 مليار درهم.

وقال المصرف المركزي “زادت النفقات الجارية بنحو 6.3 بالمئة على أساس سنوي خلال نفس الفترة لتصل إلى 273.1 مليار درهم، وجاء ذلك نتيجة الزيادة العامة في جميع فئات الإنفاق”.

وأكد المصرف نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 7.6 بالمئة في عام 2022، وقال إن النمو سيتباطأ إلى 3.9% في 2023 ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض إنتاج النفط، ومع ذلك فسوف يعوض نمو القطاعات غير النفطية هذا جزئيا. وتوقع نموا بنسبة 4.3% في عام 2024.